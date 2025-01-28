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Spor

Beşiktaş'ta Twente maçı mesaisi sürüyor

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında deplasmanda Hollanda ekibi Twente'ye konuk olacak Beşiktaş, maçın hazırlıklarını sürdürdü.

AA28 Ocak 2025 Salı 18:01 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta Twente maçı mesaisi sürüyor
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UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında 30 Ocak Perşembe günü Hollanda ekibi Twente'yle deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki idman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Isınma ve 5'e 2 çalışmalarıyla başlayan antrenmanın son bölümünde siyah-beyazlı ekip taktik idman gerçekleştirdi.

Beşiktaş, yarın 15 dakikası basına açık yapacağı antrenmanın ardından özel uçakla Almanya'nın Münster kentine, daha sonra da kara yoluyla maçın oynanacağı Hollanda'nın Enschede şehrine gidecek.

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