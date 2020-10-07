07 Ekim 2020 Çarşamba 22:15 - Güncelleme: 07 Ekim 2020 Çarşamba 22:28

Yapılan transferlerle yabancı sayısı 18'e çıkan Beşiktaş, kadro dışı bıraktığı ve herhangi bir takıma gitmeyen Mirin, Douglas ve Lens'in sözleşmesini dondurduktan sonra son tercihini Boyd'dan yana kullandı.

Nicolas Isimat-Mirin, Douglas, Jeremain Lens ve Tyler Boyd transfer tahtası açık olan liglere gidebilecek. Bu isimler kendisine takım bulamaması halinde antrenmanlarını takımdan ayrı yapmaya devam edecek.

İşte Beşiktaş'ın bu sezonki 14 yabancı oyuncusu:

Montero

Vida

Welinton

N'Sakala

Rosier

Josef

Atiba

Ljajic

Mensah

N'Koudou

Hasic

Ghezzal

Aboubakar

Larin

Kadro dışı kalan isimler:

Boyd

Douglas

Lens

Mirin