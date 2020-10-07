Yapılan transferlerle yabancı sayısı 18'e çıkan Beşiktaş, kadro dışı bıraktığı ve herhangi bir takıma gitmeyen Mirin, Douglas ve Lens'in sözleşmesini dondurduktan sonra son tercihini Boyd'dan yana kullandı.
Nicolas Isimat-Mirin, Douglas, Jeremain Lens ve Tyler Boyd transfer tahtası açık olan liglere gidebilecek. Bu isimler kendisine takım bulamaması halinde antrenmanlarını takımdan ayrı yapmaya devam edecek.
İşte Beşiktaş'ın bu sezonki 14 yabancı oyuncusu:
Montero
Vida
Welinton
N'Sakala
Rosier
Josef
Atiba
Ljajic
Mensah
N'Koudou
Hasic
Ghezzal
Aboubakar
Larin
Kadro dışı kalan isimler:
Boyd
Douglas
Lens
Mirin