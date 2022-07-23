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Spor

Beşiktaş'ta Umut Meraş depremi! Yer yerinden oynadı

Umut Meraş, Beşiktaş'ın Wolverhampton ile karşılaştığı hazırlık maçına damga vurdu. Karşılaşmada etkisiz bir performans sergileyen Umut Meraş'a siyah-beyazlı taraftarlardan tepki yağdı. İşte detaylar...

23 Temmuz 2022 Cumartesi 21:29 - Güncelleme:
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Hazırlık maçında Wolverhampton ile karşılaşan Beşiktaş'ta Umut Meraş tepki çekti. Siyah-beyazlı taraftarlar maçta başarısız bir performans sergileyen Umut Meraş'ı eleştiri yağmuruna tuttu.

UMUT MERAŞ, HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI

Yeni sezon hazırlıklarını İspanya'da sürdüren Beşiktaş, hazırlık maçında Wolverhampton ile karşılaştı. Siyah-beyazlılarda ilk 11'de yer alan sol bek oyuncusu Umut Meraş, performansıyla hayal kırıklığına uğrattı.

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TARAFTARLARDAN UMUT MERAŞ'A TEPKİ YAĞDI

Umut Meraş, sergilediği performansla sosyal medyada gündem oldu. Eleştirilerin hedefi olan 26 yaşındaki oyuncuya siyah-beyazlı taraftarlardan tepki yağdı.

Beşiktaş, Umut Meraş'ı 2021'in yaz aylarında AC Le Havre'den 1.5 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı. Meraş, geçtiğimiz sezon siyah-beyazlı formayla 28 resmi maçta forma şansı buldu ve yalnızca 2 asistle skora katkıda bulunabildi.

İşte taraftarların Umut Meraş tepkilerinden bazıları:

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