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Spor

Beşiktaş'ta Umut Meraş sağ beke geçiyor

Beşiktaş'ın milli sol beki Umut Meraş, Rosier'in kırmızı kart cezalısı olduğu Konyaspor karşısında savunmanın sağında görev alacak.

27 Aralık 2021 Pazartesi 09:19 - Güncelleme: 27 Aralık 2021 Pazartesi 09:19
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Siyah Beyazlılar'ın milli sol beki Umut Meraş, bugün savunmanın sağında görev yapacak.

Tecrübeli futbolcu, Valentin Rosier'in cezalı olması ve Necip Uysal'ın da sakatlığı bulunması sebebiyle formayı devralacak. Umut, kariyerinde daha önce birkaç kez bu hatta görev yapmıştı.

5 EKSİK VAR

Ligde bu akşam Konyaspor 'a konuk olacak Siyah-Beyazlılar, bu karşılaşma için İstanbul'dan deplasmana4eksikle gitti. Sezonu kapatan Mert Günok, sakatlıkları süren; N'Koudou, Necip Uysal, maç eksiği bulunan Alex Teixeira; kart cezalısı olan Rosier, kafilede yer almadı.

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