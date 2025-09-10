İSTANBUL 29°C / 20°C
Spor

Beşiktaş'ta Vaclav Cerny ve Gökhan Sazdağı takımla ilk idmana çıktı

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Başakşehir ile oynayacakları maça hazırlanan Beşiktaş'ın yeni transferleri Vaclav Cerny ve Gökhan Sazdağı takımla birlikte ilk antrenmana çıktı.

10 Eylül 2025 Çarşamba 16:16
Beşiktaş'ta Vaclav Cerny ve Gökhan Sazdağı takımla ilk idmana çıktı
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 13 Eylül Cumartesi günü RAMS Başakşehir'i ağırlayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman 1,5 saat sürdü.

İdman, ısınma koşuları ve 5'e 2 top kapma çalışması sonrası yapılan taktik çalışmayla tamamlandı.

Yeni transferler Vaclav Cerny ve Gökhan Sazdağı, takımla birlikte ilk antrenmana çıktı.

Beşiktaş, yarın yapılacak idmanla çalışmalarını sürdürecek.

