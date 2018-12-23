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Beşiktaş'ta Vagner Love'un bileti kesildi

Pepe'nin sezon sonu bitecek sözleşmesini fesheden Beşiktaş, Vagner Love ile de yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

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Pepe'nin sezon sonu bitecek sözleşmesini fesheden Beşiktaş, Vagner Love ile de yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Teknik Direktör Şenol Güneş, bir süredir ülkesi Brezilya'dan bazı kulüplerle dirsek temasında olan 34 yaşındaki golcüyü dün sürpriz şekilde Kasımpaşa maçının kadrosuna almadı.
 
Güneş ve yönetim tarafından büyük ölçüde gözden çıkarılan Vagner Love'un ara transfer döneminde makul bir bonservis bedeli karşılığında gönderileceği veya takasta kullanılacağı aktarıldı. Süper Lig'in ilk yarısında yalnızca 5 maçta 11'de sahaya çıkan Brezilyalı forvetin, 2020'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. (Milliyet)

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