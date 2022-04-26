İSTANBUL 23°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Nisan 2022 Salı / 25 Ramazan 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,7738
  • EURO
    15,8527
  • ALTIN
    901.583
  • BIST100
    2482.6
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş'ta Valerien Ismael iyi başlamadı
Spor

Beşiktaş'ta Valerien Ismael iyi başlamadı

Süper Lig'in 34. haftasında evinde Kasımpaşa'ya 3-0 yenilen Beşiktaş, Valerien Ismael ile 4. maçında üçüncü kez puan kaybetti.

AA26 Nisan 2022 Salı 00:49 - Güncelleme:
ABONE OL

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Kasımpaşa'ya evinde 3-0 yenildi.

Beşiktaş, teknik direktör Valerien Ismael yönetimindeki 4. maçında üçüncü kez puan kaybına engel olamadı.

Takımın başına Trabzonspor karşılaşmasıyla geçen Ismael'in teknik direktörlüğünde 4 lig maçın çıkan siyah-beyazlı takım, yeni teknik direktörü yönetiminde sadece Aytemiz Alanyaspor'u 4-1 mağlup etti.

Ismael'in teknik direktörlüğünde Trabzonspor (1-1) ve GZT Giresunspor (0-0) maçlarını berabere bitiren Beşiktaş, Kasımpaşa'ya ise 3-0 yenildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.