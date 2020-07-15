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Spor

Beşiktaş'ta Victor Ruiz sözleşmesini feshetti

Beşiktaş'ta hafta sonu Süper Lig'de oynayacağı Fenerbahçe maçı öncesi Victor Ruiz şoku yaşanıyor! Alacakları ödenmeyen İspanyol futbolcu, siyah beyazlı takımla olan sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti.

IHA15 Temmuz 2020 Çarşamba 15:37 - Güncelleme: 15 Temmuz 2020 Çarşamba 15:56
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Beşiktaş’ta Fenerbahçe derbisi öncesinde Victor Ruiz krizi yaşanıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik anlamda zor günler yaşayan ve futbolculardan indirim talep eden Beşiktaş, ilk darbeyi Loris Karius’tan yemişti. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Alman file bekçisi, alacakları ödenmediği için sözleşmesini feshederek Türkiye’den ayrılmıştı. Siyah-beyazlılar konuyu FIFA’ya taşırken, benzer bir durum Victor Ruiz’de yaşandı. İspanyol savunmacı, yönetimin kendisinden talep ettiği indirimi kabul etmezken, mart, nisan ve mayıs aylarındaki alacaklarının ödenmediğini belirterek siyah-beyazlı kulübe ihtarname yolladı. Yönetim ihtarnamenin ardından Ruiz’le tekrar görüştü ve ödemelerin yapılacağını belirterek yeniden indirim talep etti. Ancak siyah-beyazlı kulüpten yıllık 1.8 milyon Euro garanti para alan Ruiz, indirime yanaşmayarak sözleşmesini feshetme yoluna gitti.

Beşiktaş konuyu FIFA’ya taşıma kararı aldı.

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