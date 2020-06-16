Beşiktaş'ta Vida şoku!

16 Haziran 2020 Salı 12:09 - Güncelleme: 16 Haziran 2020 Salı 12:16

Beşiktaş'ın Hırvat stoperi Domagoj Vida'nın Antalyaspor maçında sakatlandığı ortaya çıktı. Sağ uyluk iç adalesinden sakatlanan Vida'nın MR'ı çekildi.

Hırvat stoperin durumu ilerleyen günlerde netleşecek ve ödemin geçmesi halinde Süper Lig'in 28'inci haftasında oynanacak Yukatel Denizlispor - Beşiktaş maçının kadrosunda yer alacak.

Beşiktaş'ın resmi internet sitesinden Domagoj Vida ile ilgili olarak yapılan açıklama şöyle:

"Futbol Takımımızın 13 Haziran Cumartesi günü Fraport TAV Antalyaspor ile oynadığı maçta, sağ uyluk iç adalesinde yaralanma meydana gelen futbolcumuz Domagoj Vida’nın Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde ödem tespit edilmiştir. Domagoj Vida’nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."