Beşiktaş'ta Vida'nın alternatifi Zapata
VİDA’NIN talipleri her geçen gün artıyor. Fulham, Beşiktaş’a 12 milyon euroluk bir teklif yapmıştı.
- Akşam
Monaco da Hırvat stoperle ilgileniyor. Siyah-Beyazlılar ise 14 milyon euro seviyelerinde Vida’yı satmayı düşünüyor. Kartal, bir yandan da alternatifler konusunda çalışmaları sürdürüyor. Bu isimlerden biri Milan’ın Kolombiyalı savunmacısı Zapata. Başarılı oyuncu ve kulübü ile görüşmeler sürüyor.
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