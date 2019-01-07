Beşiktaş'ta Vida'nın alternatifi Zapata

Monaco da Hırvat stoperle ilgileniyor. Siyah-Beyazlılar ise 14 milyon euro seviyelerinde Vida’yı satmayı düşünüyor. Kartal, bir yandan da alternatifler konusunda çalışmaları sürdürüyor. Bu isimlerden biri Milan’ın Kolombiyalı savunmacısı Zapata. Başarılı oyuncu ve kulübü ile görüşmeler sürüyor.