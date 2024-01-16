Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar belirsizliği

Portekiz'in Ojogo gazetesi "Aboubakar, Porto'ya geri dönüyor" derken; Lorient'ten takım arkadaşı Pedrinho "Geri dönmesi zor" yorumunu yaptı.

Portekiz'in Ojogo gazetesi daha önce "dönmeyeceğim" diyen Aboubakar için Porto'nun sürpriz bir teklif hazırladığını iddia etti. Andre Silva'nın Milan'a gitmesinden sonra Porto'nun Kamerunlu golcüye yeni sözleşme teklif ettiğini, kabul etmesi durumunda forvetteki boşluğu dolduracağını yazdı.

Aboubakar'la bugüne kadar Beşiktaş'ın haricinde Fenerbahçe, Rennes ve Newcastle da ilgilendi. Bonservisinin yüzde 37.5'i Porto'da, kalan 62.5'i ise Lorient'te. Onu isteyen hiçbir kulüp Porto ve Lorient'le el sıkışamadı.

RAHATLIKLA OYNAR

Öte yandan Aboubakar'ın Lorient'ten eski takım arkadaşı olan Pedrinho, Kamerunlu forvetin Porto'ya dönmesinin zor olduğunu ifade etti. Tecrübeli stoper, "Aboubakar'ın potansiyeline bakınca her takımda forma giyebileceğini anlarsınız. Porto'da rahatlıkla oynayabilir. Porto'nun bir 9 numaraya ihtiyacı var. Fransa ve Türkiye'de yaptıklarıyla herkes onu çok iyi tanıyor. Ama ben geri döneceğini sanmıyorum" yorumunu yaptı.