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Spor

Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar depremi! Takımdan ayrılmak istiyor

Kısa bir süre önce Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Kamerunlu futbolcu Vincent Aboubakar takımdan ayrılmak istediğini belirtti. Yıldız futbolcu düzenli forma giyebileceği takımların tekliflerini değerlendirmeye alacak. İşte detaylar...

Fanatik28 Aralık 2023 Perşembe 10:55 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar depremi! Takımdan ayrılmak istiyor
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Sezon başında gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken Vincent Aboubakar, son haftalarda kadro dışı kaldı.

Kendisine yapılacak teklifleri değerlendiremeye almayı planlayan yıldız futbolcunun, Beşiktaş'tan ayrılmak istediği ifade edildi.

KADRO DIŞI KALDI

Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar, Eric Bailly, Valentin Rosier, Rachid Ghezzal ve Jean Onana alınan karar doğrultusunda süresiz kadro dışı bırakılmıştı. Beşiktaş'tan yapılan açıklamada "Futbol A Takımımızdan 5 oyuncumuz kadro dışı bırakılmıştır. Futbol Takımları Genel Koordinatörümüz Samet Aybaba; Vincent Aboubakar, Valentine Rosier, Eric Bailly, Rachid Ghezzal ile Jean Onana'nın performans düşüklüğü ve takım içindeki uyumsuzlukları nedeniyle kadro dışı bırakıldığını açıklamıştır. Yeni kadro yapılanmasıyla ilgili çalışmalarımız devam etmektedir." denilmişti.

SEZON PERFORMANSI

Beşiktaş'taki üçüncü dönemine fırtına gibi giren Aboubakar, 16 Süper Lig maçında 13 gol atıp 2 asist yapmıştı. Bu sezona da iyi giriş yapan Aboubakar, kadro dışı kaldığı sürece kadar 22 resmi müsabakada 11 gol atıp 3 asist yaptı.

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