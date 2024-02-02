Beşiktaş, Süper Lig'in 24'üncü haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Fernando Santos'un yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti. Isınma koşularıyla başlayan idman, duran top çalışmasının ardından oynanan çift kale maçla sona erdi.

ABOUBAKAR GERİ DÖNDÜ

Öte yandan Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Vincent Aboubakar da takıma geri döndü. Kamerunlu futbolcu, siyah-beyazlı takımın bugünkü antrenmanında yer aldı.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANACAK

Siyah-beyazlı ekip, Trabzonspor maçı hazırlıklarını, yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla tamamlayarak kampa girecek.