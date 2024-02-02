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Spor

Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar geri döndü!

Beşiktaş pazar günü Trabzonspor ile oynayacağı derbinin hazırlıklarına devam etti. Siyah beayzlılarda kadro dışı kalan Vincent Aboubakar ise takımla çalışmalara başladı.

2 Şubat 2024 Cuma 15:00 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar geri döndü!
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Beşiktaş, Süper Lig'in 24'üncü haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Fernando Santos'un yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti. Isınma koşularıyla başlayan idman, duran top çalışmasının ardından oynanan çift kale maçla sona erdi.

ABOUBAKAR GERİ DÖNDÜ

Öte yandan Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Vincent Aboubakar da takıma geri döndü. Kamerunlu futbolcu, siyah-beyazlı takımın bugünkü antrenmanında yer aldı.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANACAK

Siyah-beyazlı ekip, Trabzonspor maçı hazırlıklarını, yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla tamamlayarak kampa girecek.

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