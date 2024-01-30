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Spor

Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar geri dönüyor

Afrika Kupası'nda Nijerya'ya 2-0 yenilen Kamerun'da forma giyen Vincent Aboubakar, Beşiktaş'a geri dönüyor.

Sabah30 Ocak 2024 Salı 11:28 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar geri dönüyor
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Beşiktaş'ta gözler Fenerbahçe maçı sonrası kadro dışı bırakılan Vincent Aboubakar'a çevrildi.

Afrika Kupası'nda Nijerya'ya 2-0 yenilerek kupanın dışında kalan Kamerun Milli Takımı'nın kaptanı Aboubakar'ın bugün İstanbul'a gelmesi ve teknik direktör Fernando Santos ile bir görüşme yapması bekleniyor.

Avrupa'dan istediği teklifleri alamayan, Brezilya'dan gelen teklifleri ise beğenmeyen Aboubakar'ın Santos'a kalmak istediğini ve Beşiktaş'a faydalı olmak istediğini söyleyeceği iddia ediliyor.

Santos'dan vize çıkması durumunda Kamerunlu forvet Aboubakar, Trabzonspor derbisinde ilk 11'de sahaya çıkabilir.

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