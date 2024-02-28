İSTANBUL °C / °C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Şubat 2024 Çarşamba / 19 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    31,1836
  • EURO
    33,7648
  • ALTIN
    2033.3
  • BIST100
    9177.58
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar ile özel görüşme
Spor

Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar ile özel görüşme

Kadro dışı kaldıktan sonra yavaş yavaş forma şansı bulan ancak ilk 11'de oynayamamaktan mutsuz olan Vincent Aboubakar ile kritik derbi öncesi özel bir görüşme gerçekleştirilecek.

28 Şubat 2024 Çarşamba 11:09 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar ile özel görüşme
ABONE OL

Bir dönem kadro dışı kalan, sonra takımdan gönderileceği konuşulan Vincent Aboubakar, ligdeki Konyaspor maçıyla sonunda formasına kavuşmuştu. Yavaş yavaş yeniden takıma ısınan Kamerunlu forvet, İstanbulspor karşısında da 13 dakika şans buldu.

11'İ İSTEMİŞTİ AMA...

32 yaşındaki golcü, teknik ekipten İstanbulspor maçı öncesinde ilk 11 talebinde bulunmuştu. Ancak bu isteği yerine getirilmedi.

FEYYAZ UÇAR İLE SAMET AYBABA GÖRÜŞECEK

Duruma bir hayli üzülüp tepki veren yıldız oyuncunun Galatasaray derbisine moralsiz hazırlanması dikkat çekiyor. İdmanlarda eski enerjisinden uzak olan yıldız oyuncu ile yöneticiler Feyyaz Uçar ve Samet Aybaba'nın özel görüşme yapacakları kaydedildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.