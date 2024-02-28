Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar ile özel görüşme

Bir dönem kadro dışı kalan, sonra takımdan gönderileceği konuşulan Vincent Aboubakar, ligdeki Konyaspor maçıyla sonunda formasına kavuşmuştu. Yavaş yavaş yeniden takıma ısınan Kamerunlu forvet, İstanbulspor karşısında da 13 dakika şans buldu.

11'İ İSTEMİŞTİ AMA...



32 yaşındaki golcü, teknik ekipten İstanbulspor maçı öncesinde ilk 11 talebinde bulunmuştu. Ancak bu isteği yerine getirilmedi.

FEYYAZ UÇAR İLE SAMET AYBABA GÖRÜŞECEK



Duruma bir hayli üzülüp tepki veren yıldız oyuncunun Galatasaray derbisine moralsiz hazırlanması dikkat çekiyor. İdmanlarda eski enerjisinden uzak olan yıldız oyuncu ile yöneticiler Feyyaz Uçar ve Samet Aybaba'nın özel görüşme yapacakları kaydedildi.