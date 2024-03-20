Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar ile özel görüşme

Beşiktaş'ın Süper Lig'deki kötü gidişatı, Antalyaspor karşısında da devam etmişti. Tüpraş Stadı'nda yaşanan kayıpla ligde çıktığı 3 maçından da puan çıkaramayarak taraftarını üzen Beşiktaş'ta tüm oklar, teknik direktör Fernando Santos'a çevrilmişti.

Kulüpteki geleceği tartışmaya açılan Portekizli teknik adam, milli ara sonrasında krizden çıkış ve yükseliş reçetesini Vincent Aboubakar'da buldu. Santos, Kamerunlu oyuncuyu iyi motive ederek lig üçüncülüğü ve Türkiye Kupası şampiyonluğu hedeflerine sorunsuz bir şekilde ulaşmayı amaçlıyor.

'SAHADA KARŞILIK VER'

Milli ara tatili öncesinde Vincent Aboubakar'la bir görüşme yapan Fernando Santos'un, 'Gol sorunu çekiyoruz. Kupa ve lig üçüncülüğü için gollere ihtiyacımız var. Bunu da ancak senin katkın ile başarabiliriz. Her şeye kulaklarını tıkayıp sahada karşılık ver.' ifadelerini kullandı.

Taraftarların kendisine ıslıklı tepkide bulunması sebebiyle motivasyonu bozulan deneyimli oyuncu da takıma daha fazla katkı vermek için daha fazla süre almak istediğini belirtti.

SEZON PERFORMANSI

Vincent Aboubakar, Beşiktaş formasıyla bu sezon 16'sı ilk 11'de olmak üzere 26 maça çıkıp 8 gol ve 2 asistle oynadı.