İSTANBUL 33°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Haziran 2026 Perşembe / 19 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,978
  • EURO
    53,5917
  • ALTIN
    6626.08
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş'ta Vincenzo Italiano mesaisi! Görüşmeler hız kazandı
Spor

Beşiktaş'ta Vincenzo Italiano mesaisi! Görüşmeler hız kazandı

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş, son olarak Bologna'yı çalıştıran Vincenzo Italiano için girişimlerini yoğunlaştırdı. Siyah-beyazlıların İtalyan teknik adamdan kısa süre içinde net bir yanıt almayı hedeflediği belirtildi.

HABER MERKEZİ4 Haziran 2026 Perşembe 18:55 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta Vincenzo Italiano mesaisi! Görüşmeler hız kazandı
ABONE OL

Beşiktaş'ta teknik direktör arayışları sürerken gündemdeki isimlerden Vincenzo Italiano için girişimler hız kazandı.

Di Marzio'nun haberine göre siyah-beyazlılar, Bologna ile yollarını ayıran 47 yaşındaki teknik adamı takımın başına getirmek için yoğun mesai harcıyor. Taraflar arasındaki görüşmelerin son günlerde sıklaştığı ve temasların aralıksız devam ettiği belirtildi.

Haberde, Beşiktaş yönetiminin Italiano'dan kesin yanıt almak için yoğun baskı yaptığı ifade edilirken, ilk temasların ardından tarafların anlaşma zemini bulmaya çalıştığı aktarıldı.

ÖNERİLEN VİDEO

Komşusunun evine kurşun yağdırdı: Yaşanan panik anları saniye saniye kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.