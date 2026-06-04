Beşiktaş'ta teknik direktör arayışları sürerken gündemdeki isimlerden Vincenzo Italiano için girişimler hız kazandı.

Di Marzio'nun haberine göre siyah-beyazlılar, Bologna ile yollarını ayıran 47 yaşındaki teknik adamı takımın başına getirmek için yoğun mesai harcıyor. Taraflar arasındaki görüşmelerin son günlerde sıklaştığı ve temasların aralıksız devam ettiği belirtildi.

Haberde, Beşiktaş yönetiminin Italiano'dan kesin yanıt almak için yoğun baskı yaptığı ifade edilirken, ilk temasların ardından tarafların anlaşma zemini bulmaya çalıştığı aktarıldı.