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Spor

Beşiktaş'ta Welinton: Şampiyonluğa gidiyoruz

Beşiktaş'ın savunma oyuncularından Welinton, Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

03 Mart 2021 Çarşamba 00:24 - Güncelleme: 03 Mart 2021 Çarşamba 00:24
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Önemli bir galibiyet aldıklarını söyleyen Welinton, "Maç boyunca pozisyonlarımız vardı. Bu sahada da zor bir rakibe karşı oynadık. Zemin de zordu. Top çok sekiyordu. Önemli olan galip gelmekti, kazandık. Şimdi bir sonraki maçımıza hazırlanacağız." dedi.

Şampiyonluğa gittiklerini kaydeden Brezilyalı, "Her gün çok çalışıyoruz. Sırf Vida ve ben değil, Necip, Montero, bütün takım. Uyumumuz her geçen gün artıyor. Çok savaşıyor, çok mücadele ediyoruz. Her galibiyet bizi şampiyonluğa yaklaştırıyor." ifadelerini kullandı.

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