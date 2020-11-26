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Spor

Beşiktaş'ta Welinton ve Hasic takıma döndü

Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta, geçtiğimiz haftalarda koronavirüs testleri pozitif çıkan ve bir süre takımdan ayrı kalan Welinton ve Hasic takımla birlikte çalışmalara başladı

AA26 Kasım 2020 Perşembe 15:57 - Güncelleme: 26 Kasım 2020 Perşembe 15:57
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Süper Lig'in 10. haftasında 29 Kasım Pazar günü derbi karşılaşmasında Fenerbahçe'ye konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarına devam etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışmaları yapıldığı belirtildi.

İstasyon koşularıyla başlayan idmanın, pas, 5'e 2 ve dar alan oyunlarıyla devam ettiği, tam sahada oynanan taktik maçı sonrası yapılan şut çalışmasıyla da tamamlandığı kaydedildi.

Siyah-beyazlılarda geçtiğimiz haftalarda koronavirüs testleri pozitif çıkan ve bir süre takımdan ayrı kalan Welinton ve Hasic de takımla birlikte çalışmalara başladı. Testi pozitif çıkan bir diğer isim Oğuzhan Özyakup ise dün yapılan antrenmanda yer almıştı. Karantina süreçleri devam eden Vida ve N’Sakala ise antrenmana katılmadı.

Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla derbi hazırlıklarına devam edecek.

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