7 Eylül 2025 Pazar
  Beşiktaş'ta Yannick Carrasco transferi rafa kalktı
Spor

Beşiktaş'ta Yannick Carrasco transferi rafa kalktı

Sol kanat transferi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Yannick Carrasco'yu gündemine aldı. Ancak oyuncunun yüksek maaş beklentisi yüzünden siyah beyazlı ekip, transferden vazgeçti.

7 Eylül 2025 Pazar 12:02
Beşiktaş'ta Yannick Carrasco transferi rafa kalktı
ABONE OL

Sol kanat arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta gündeme gelen Yannick Carrasco transferi rafa kalktı.

Siyah-beyazlılar, Al Shabab forması giyen Belçikalı futbolcu Yannick Carrasco ile ilgilenmiş ve 32 yaşındaki oyuncuyla temaslara başlamıştı.

BEŞİKTAŞ'TAN GERİ ADIM

Sacha Tavolieri'nin aktardığı habere göre Beşiktaş yönetimi, Carrasco'nun yüksek maaş talebi nedeniyle transferden vazgeçti.

DÜNYA KUPASI HEDEFİ

Gelecek yıl düzenlenecek Dünya Kupası'nda Belçika kadrosunda yer almak isteyen Carrasco, Avrupa'ya dönüşe sıcak bakıyordu.

AL SHABAB İLE SÖZLEŞMESİ SÜRÜYOR

Güncel piyasa değeri 7 milyon euro olan tecrübeli oyuncunun Al Shabab ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Bu sezon Suudi Arabistan temsilcisinde 1 maçta forma giyen Carrasco, 1 gol kaydetti.

