  Beşiktaş'ta yaprak dökümü sürüyor! Gece yarısı veda paylaşımı yaptı...
Beşiktaş'ta yaprak dökümü sürüyor! Gece yarısı veda paylaşımı yaptı...

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasının ardından bir veda daha yaşandı. Futbol A Takımı Genel Koordinatörü Serkan Reçber, gece saatlerinde yaptığı sosyal medya paylaşımıyla siyah-beyazlı kulüpteki görevinden ayrıldığını açıkladı.

HABER MERKEZİ19 Mayıs 2026 Salı 10:45
Beşiktaş'ta teknik ve idari yapılanmada önemli bir ayrılık daha yaşandı.

Serkan Reçber, gece yarısı yaptığı paylaşım ile Futbol A Takımı Genel Koordinatörlüğü görevinden kendi talebi doğrultusunda ayrıldığını açıkladı.

Eylül 2025'te Beşiktaş'ta Futbol A Takımı Genel Koordinatörü olarak göreve başlayan Reçber, kulüpte futbol planlama ve geliştirme süreçlerinde aktif rol almıştı. Ayrılık açıklamasında, görev sürecinde destek veren taraftarlara, yönetim kuruluna ve başkan Serdal Adalı'ya teşekkür ederek görevinden ayrıldığını duyurdu.

Reçber, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Büyük Beşiktaş camiası,

Geçirdiğimiz sezonun ardından, yaşanan süreçte ve gelinen noktada talebim doğrultusunda görevimden ayrılmış bulunmaktayım.

Bu süre zarfında desteğini esirgemeyen taraftarlarımıza, camiamıza, yönetimimize ve başkanımız Sn. Serdal Adalı'ya teşekkür ederim.

Her şey için teşekkürler, başarılar."

ÖNDER ÖZEN'İN ADI GÜNDEMDE

Bununla birlikte kulüpte sportif direktörlük yapılanmasına ilişkin yeni isim arayışlarının sürdüğü ifade edildi.

Sercan Dikme'nin aktardığı bilgilere göre, yönetim kurulu toplantısında sportif direktör konusu geniş şekilde ele alınırken, en güçlü adaylardan birinin daha önce de gündeme gelen Önder Özen olduğu konuşuldu.

"KİMSE BENİ ARAMADI"

Öte yandan Önder Özen'in, kendisine herhangi bir resmi temas kurulmadığını belirttiği ve "Şu ana kadar Beşiktaş yönetiminden kimse beni aramadı. Beşiktaş yönetimiyle görüşmedim.

Beşiktaş'ta daha önce de çalıştım, teklif gelirse elbette ki kimse bu teklife hayır diyemez ama ciddi anlamda da korkutuyor." ifadelerini kullandığı iddia edildi.

Önder Özen, daha önce 2013-2014 sezonunda Slaven Bilic döneminde Beşiktaş'ta sportif direktör olarak görev yapmıştı.

