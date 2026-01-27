İSTANBUL 16°C / 8°C
Spor

Beşiktaş'ta Yasin Özcan gelişmesi! Genç oyuncu İstanbul'a geldi

Beşiktaş'ın transfer görüşmeleri kapsamında Yasin Özcan İstanbul'a geldi. 19 yaşındaki stoperin sağlık kontrollerinin ardından siyah-beyazlılarla sözleşme imzalaması bekleniyor.

27 Ocak 2026 Salı 21:17
Beşiktaş'ta Yasin Özcan gelişmesi! Genç oyuncu İstanbul'a geldi
Beşiktaş Kulübü, transfer görüşmeleri kapsamında Yasin Özcan, İstanbul'a geldi.

19 yaşındaki stoperin sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından kendisini siyah-beyazlı ekibe bağlayacak sözleşmeye imza atması bekleniyor.

ABRAHAM TRANSFERİNDE YASİN ÖZCAN

Beşiktaş, Tammy Abraham'ın transferi konusunda Aston Villa ile anlaşma sağladı. Siyah-beyazlılar, Abraham'ın transferinde Aston Villa'dan Yasin Özcan'ı kadrosuna katacak.

KARİYERİ

Kariyerine Kasımpaşa altyapısında başlayan Yasin Özcan'ı 2025 yılında Premier Lig ekibi Aston Villa kadrosuna kattı. Sonrasında Belçika ekibi Anderlecht'e kiralanan 19 yaşındaki defans oyuncusu, A Takım'da 5 maça çıktı.

Milli oyuncu Anderlecht'in U23 takımında da 4 maçta forma giydi.

