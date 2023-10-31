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Spor

Beşiktaş'ta yeni asbaşkanın ismi açıklandı

Beşiktaş, Serhan Çetinsaya'nın görevden ayrılmasının ardından asbaşkanlık görevinin Ali Bayrak'a verildiğini duyurdu.

AA31 Ekim 2023 Salı 18:58 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta yeni asbaşkanın ismi açıklandı
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Kartal'da kulüp yönetimi konusunda hareketli saatler yaşanmaya devam ediyor. Dün kongre seçiminin erkene alınmasının ardından bugün de yeni asbaşkanın ismi belli oldu. Beşiktaş Kulübü, Serhan Çetinsaya'nın istifası nedeniyle boşalan asbaşkanlık görevine Ali Bayrak'ın getirildiğini duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuzun kararı doğrultusunda Serhan Çetinsaya'nın istifası nedeniyle boşalan asbaşkanlık görevine yönetim kurulu asil üyemiz Ali Bayrak getirilmiştir." denildi.

Ayrıca yönetim kurulu yedek üyesi Bilgihan Cenk Sürmen'in asil üye olduğu aktarıldı.

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