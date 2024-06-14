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Spor

Beşiktaş'ta yeni dönem başlıyor! Giovanni van Bronckhorst imzayı atıyor

Beşiktaş, geçtiğimiz gün anlaşmaya vardığı yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst'u İstanbul'a getirmişti. Siyah-beyazlılar, bugün Hollandalı çalıştırıcı için imza töreni düzenleyecek. İşte detaylar...

14 Haziran 2024 Cuma 08:58 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta yeni dönem başlıyor! Giovanni van Bronckhorst imzayı atıyor
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Beşiktaş, perşembe günü İstanbul'a ayak basan yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst için bugün saat 11.00'de imza töreni düzenleyecek.

Siyah-beyazlılar, Hollandalı teknik adamla 2+1 yıllık sözleşmeye imza atacak.

Törene Beşiktaş kulübü başkanı Hasan Arat da katılacak.

BRONCKHORST'TAN İLK AÇIKLAMALAR

Giovanni van Bronckhorst, İstanbul'a gelmesinin ardından, "Çok mutluyum burada olduğum için. Benim için yeni bir meydan okuma olacak. Çok çalışmaya hazırım. İlk görüşmeyi yaptık, yarın basın toplantısı olacak. Bu kulübe hak ettiği başarıları ve kupaları getirme konusunda heyecan duyuyorum. Herkesle birlikte çalışacağız ve başarılar elde etmeye çalışacağız" diye konuştu.

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