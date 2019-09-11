28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7879
  • 6,3957
  • 278.271
  • 101213
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Beşiktaş'ta yeni feda dönemi yolda! Yönetim futbolcularla görüşecek

Kadrosunu yeni transferlerle güçlendiren Beşiktaş, maaş bütçesini düşürmek için düğmeye basıyor. Yaptığı operasyonlarla bütçeyi 20-25 milyon euro aşağı çeken yönetim, şimdi de gözünü yüksek maaş alan oyunculara dikti. Yönetim kısa süre içinde futbolcularla görüşmelere başlayacak.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ekonomik sıkıntı çeken Beşiktaş, 2. FEDA dönemini resmen başlatmak için gün sayıyor. Şampiyonluk yarışından düşmemek için düşük maaşlı futbolculara bonservis ödeyerek kaliteli bir takım kurmak için çaba harcayan ve bunda da başarılı olan Siyah-Beyazlı yönetim, ilk feda döneminde olduğu gibi oyunculardan maaşlarında indirime gitmeyi planlıyor. Samet Aybaba döneminde feda dönemi başlatılmış ve bazı oyuncuların maaşında indirime gidilerek ekonomik rahatlama sağlanmıştı.

BARAJ 2 MİLYON EURO

Yönetim, gelecek sezon mukavelesi sona erecek olan ve takımda kalmayı arzu edecek oyuncularla, hali hazırda 2 milyon euronun üzerinde alan futbolculara aldıklarından daha düşük kontratlar önerecek. Bunu kabul eden oyuncuların sözleşmeleri uzatılacak. Bu isimlerden ilk olarak Quaresma kadro dışı bırakıldı. Listedeki en sorunlu isimlerden birisi ise Lens… Bir türlü istenilen performansı gösteremeyen Hollandalı futbolcudan indirim istenecek.

ARDA VE ALPER’İ ÖRNEK ALIN

Beşiktaş yönetiminin oyunculardan yeniden Feda istemesindeki en önemli etkenlerinden biri de Başakşehirli Arda Turan ve Fenerbahçeli Alper Potuk’un maaşlarında yaptıkları indirimler. Arda, 4 milyon euro olan yıllık maaşını 2 milyona indirmeyi kabul etti. Alper Potuk ise 3 yıllık garanti sözleşmesi varken maaşında yüzde 40 indirime gitti. Siyah-Beyazlı yönetimin de oyuncularla yapacağı görüşmelerde iki futbolcuyu örnek olarak göstereceği öğrenildi.

(Güneş)

Kerbela´yı anma etkinliğinde izdiham: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

İçişleri duyurdu: 'Kava' etkisiz hale getirildi

İçişleri duyurdu: 'Kava' etkisiz hale getirildi

Sosa’ya % 50 indirimli teklif

Sosa’ya % 50 indirimli teklif

Merkez’den 250 baz puanlık indirim bekleniyor

Merkez’den 250 baz puanlık indirim bekleniyor

Seçili Ürünlerde Sepette %15 İndirim

Seçili Ürünlerde Sepette %15 İndirim

HDP temsilcisinden ABD'de PKK lobisi

HDP temsilcisinden ABD'de PKK lobisi

Sancaktepe'de korkunç cinayet

Sancaktepe'de korkunç cinayet

'Türkiye’ye yatırım için elimizden geleni yaparız'

'Türkiye’ye yatırım için elimizden geleni yaparız'

The Guardian'dan Muriç yorumu: Gladyatör

The Guardian'dan Muriç yorumu: Gladyatör
 

POPÜLER HABERLER

Sınırın karşı tarafında ABD´nin ikiyüzlülüğünü gözler önüne seren görüntü

Sınırın karşı tarafında ABD´nin ikiyüzlülüğünü gözler önüne seren görüntü

Korku filmi senaryolarını aratmayan cinayet! Sevgilisine böyle tuzak kurdu

Korku filmi senaryolarını aratmayan cinayet! Sevgilisine böyle tuzak kurdu

Tarihi başarı! Akıncı İHA uçuşa hazır

Tarihi başarı! Akıncı İHA uçuşa hazır

Başkan Erdoğan'ın ziyareti ilgiyi artırdı... Duyan oraya gidiyor

Başkan Erdoğan'ın ziyareti ilgiyi artırdı... Duyan oraya gidiyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA