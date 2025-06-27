Gelecek sezonda şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları aralıksız devam ediyor. İtalyan golcü Ciro Immobile ile yolların ayrılması, Semih Kılıçsoy'un ise gelişimi için kiralık verilmesi gündemde olan Siyah-Beyazlılar'ın bu dönemdeki önceliği, tartışılmasız bir santrfor.

Bu doğrultuda Kara Kartal, Union Saint-Gilloise forması giyen genç forvet Franjo Ivanovic'i radarına aldı. Belçika basınına göre resmi girişimlerin yakın zamanda yapılması bekleniyor. Voetbalprimeur'da yer alan habere göre; 21 yaşındaki golcü, geçen sezon şampiyonluk yaşadığı kulübünden ayrılabilir. Hırvatistan Milli Takımı'nın da formasını giyen Ivanovic için, İtalyan ekibi Bologna'nın da bilgi aldığı belirtildi. Geçtiğimiz sezon 56 karşılaşmada görev alan genç forvet, 24 gol ve 9 asistlik performans sergiledi. Güncel piyasa değeri 13 milyon euro olan Ivanovic, forvet arkası ve sol kanat mevkilerinde de oynayabiliyor. Bu yönüyle teknik adam Solskjaer'in hücum rotasyonunda elini güçlendirebilir.