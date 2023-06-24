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Spor

Beşiktaş'ta yeni hedef Kelechi Ihenacho

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Hücuma bir takviye yapmayı planlayan Kara Kartal, Leicester City'den ayrılmak isteyen Nijeryalı santrfor Kelechi Iheanacho'yu gündemine aldı.

24 Haziran 2023 Cumartesi 10:15 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta yeni hedef Kelechi Ihenacho
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Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, ilk takviyeyi forvete yapmaya hazırlanıyor.

Cenk Tosun'un sakatlığı sebebiyle Konferans Ligi elemelerinde oynatacağı bir isim arayan siyah beyazlılar, Leicester City forması giyen Kelechi Iheanacho'yu kadrosuna katmak için harekete geçti. Nijeryalı forvet, Leicester City'nin küme düşmüş olması sebebiyle ayrılmak istiyor.

Beşiktaş'la ismi daha önce de anılan Iheanacho bu defa siyah beyazlı formaya daha yakın görünüyor.

TEKLİF YAPILDI

Santrfor olarak görev yapan Iheanacho'nun sözleşmesinin önümüzdeki sezon sonunda bitecek olması da siyah beyazlılara yarıyor.

Leicester City, ayrılmayı kafasına koyan oyuncusunu kiralayıp, sözleşme sona ermeden önce para kazanmak niyetinde. Beşiktaşlı idareciler 4,5 milyon avro kazanan golcü oyuncunun yıllık ücretinin 2 milyon avroluk kısmını karşılama teklifinde bulundu.

İngiliz kulübünün, başka bir teklif gelmemesi halinde bu teklifi kabul edeceği öğrenildi.

ALTYAPISI SAĞLAM

Manchester City'nin altyapısında yetişen Kelechi Iheanacho, Leicester City'de takımın efsane ismi Jamie Vardy'nin gölgesinde kaldı. Nijeryalı golcü son sezonda daoyuna genelde sonradan girse de 5 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.

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