Yıldız futbolcu Beşiktaş'ta kaptanlığa getirildi

Beşiktaş'ta yeni kaptan Burak Yılmaz
Beşiktaş Futbol Takımı'nın yeni kaptanı Burak Yılmaz oldu.
- AA
Siyah-beyazlı kulüpte yönetim kurulunun aldığı karar gereği, deneyimli milli futbolcunun birinci kaptanlığa getirildiği belirtildi.
Uzun bir aradan sonra geçen sezonun devre arasında Beşiktaş'a dönen Burak Yılmaz, siyah-beyazlı formayla Süper Lig'in ikinci yarısında çıktığı 15 maçta 11 gol kaydetti.
Siyah-beyazlı takımda geçen sezon kaptanlık görevini Tolga Zengin, Oğuzhan Özyakup ve Atiba Hutchinson yapmıştı.
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