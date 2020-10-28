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Spor

Beşiktaş'ta Yeni Malatyaspor mesaisi başladı

Süper Lig'in 7. haftasında Yeni Malatyaspor'u konuk edecek olan Beşiktaş, bu mücadelenin hazırlıklarına akşam yaptığı antrenmanla başladı.

AA28 Ekim 2020 Çarşamba 20:40 - Güncelleme: 28 Ekim 2020 Çarşamba 20:40
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Beşiktaş, Süper Lig'in 7. haftasında 1 Kasım Pazar günü sahasında Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketleri ve koşunun ardından pas ve dar alanda oyun kontrolü çalışması yaptığı bildirildi.

İdmanın, yarı sahada üç takım halinde oynanan turnuva maçlarının ardından şut çalışmasıyla tamamlandığı belirtildi.

Siyah-beyazlı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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