İSTANBUL 27°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Temmuz 2021 Çarşamba / 27 Zilkade 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,6913
  • EURO
    10,2887
  • ALTIN
    503.818
  • BIST100
    1390.58
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları devam ediyor
Spor

Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları devam ediyor

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına akşam BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.

DHA7 Temmuz 2021 Çarşamba 21:58 - Güncelleme: 7 Temmuz 2021 Çarşamba 21:58
ABONE OL

Siyah-beyazlıların basına kapalı antrenmanı, 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Ardında pas çalışması, küçük oyunların yer aldığı kondisyon ve şut çalışmaları yapıldı. Antrenman, yarım sahada yapılan çift kale maç ile sona erdi.

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını yarın saat 18.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla sürdürecek.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.