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Spor

Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Beşiktaş, Avusturya'da sürdürdüğü ikinci etap kamp çalışmalarına bu akşam salonda yaptığı antrenmanla devam etti.

AA15 Temmuz 2025 Salı 23:11 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları sürüyor
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Beşiktaş, Avusturya'da sürdürdüğü ikinci etap kamp çalışmalarına bu akşam salonda yaptığı antrenmanla devam etti.

Kulübün açıklamasına göre basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 30 dakika sürdü.

Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer'in yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, açma germe çalışmasıyla başladı. İdman, iki grup halinde yapılan esneme çalışmasıyla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, kamp çalışmalarını 16 Temmuz'da TSİ 11.30'da yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Beşiktaş, kamptaki üçüncü hazırlık mücadelesinde ise yarın Avusturya ekibi Wolfsberger ile karşılaşacak. Alpenstadion Kapfenberg'de oynanacak maç TSİ 19.30'da başlayacak.

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