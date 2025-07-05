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Spor

Beşiktaş'ta yeni sezon mesaisi devam ediyor

Beşiktaş'ta gelecek sezonun hazırlıkları teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde devam etti.

AA5 Temmuz 2025 Cumartesi 12:16 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta yeni sezon mesaisi devam ediyor
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Avusturya'da kamp yapan Beşiktaş, sabah antrenmanıyla hazırlıklarına devam etti.

SV Bad Erlach'a ait kulüp tesislerinde ilk 25 dakikası basına açık gerçekleştirilen idman, kondisyon çalışmalarıyla başladı.

Siyah-beyazlı takım, daha sonra pas ve top kapma çalışması yaptı.

Antrenmanı takip eden gurbetçi taraftarlar, takıma destek verdi. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer de idmandan önce taraftarların formalarını, toplarını ve ayakkabısını imzaladı.

Beşiktaş, akşam yapacağı günün ikinci antrenmanıyla hazırlıklarını sürdürecek.

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