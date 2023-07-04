Beşiktaş'ta yeni sezon mesaisi sürüyor

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını bu akşam BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Beşiktaş, 2023-2024 sezonu hazırlıklarına tesislerinde yaptığı antrenmanla devam etti. İlk 30 dakikası basına açık yapılan idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü.

Teknik Direktör Şenol Güneş'in yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları, pas ve 5'e 2 çalışmasıyla başlayan idman, minyatür kale maç ve kondisyon koşularıyla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, yeni sezon hazırlıklarına, yarın saat 11.00 ile 18.00'de yapacağı antrenmanlarla devam edecek. Akşam antrenmanı basına açık olacak.