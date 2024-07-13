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Spor

Beşiktaş'ta yeni sezon mesaisi tam gaz devam ediyor

Slovenya'da kampta bulunan Beşiktaşlı futbolcular çalışmalarına teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde devam ediyor.

IHA13 Temmuz 2024 Cumartesi 15:34 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta yeni sezon mesaisi tam gaz devam ediyor
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Beşiktaş, Slovenya kampındaki yeni sezon hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenman ile devam etti.

Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, ısınma koşularıyla başladı. 5'e 2 çalışmasıyla devam eden idman, duran top çalışmasıyla sona erdi.

Asbaşkan Mete Vardar ile Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, antrenmanını takip etti. Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 45 dakika sürdü.

Siyah-beyazlılar, yeni sezon hazırlıkları kapsamında bugün TSİ 18.30'da Lendava Stadyumu'nda hazırlık maçında Dinamo Zagreb ile karşılaşacak.

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