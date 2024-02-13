Beşiktaş'ta yeni transferler siftah yaptı

Beşiktaş'ın transfer döneminin son gününde kadrosuna kattığı 2 isim Al Musrati ve Ernest Muci, Kayserispor karşılaşmasıyla Beşiktaş formasını ilk kez giydi.

ERNEST MUCI KANATTA OYNADI

Legia Varşova'dan transfer edilen Arnavut 10 numara Muci, deplasmandaki karşılaşmaya ilk 11'de başladı. 90 dakika sahada kalan Muci, teknik direktör Fernando Santos tarafından kanat hattında değerlendirildi.

Muci, ilk karşılaşmasında skor üretemese de ortaya koyduğu hırslı görüntüyle gelecek için umut verdi. Bonservisine 10 milyon Euro ödenen 22 yaşındaki futbolcunun, zaman zaman forvet arkasında görev yaptığı pozisyonlarda daha efektif bir görüntü sergilediği gözlendi.

MUSRATI KULÜBEDEN SAHAYA

Kara Kartal'a zorunlu satın almalı opsiyonla Braga'dan transfer edilen Al-Musrati, Kayserispor karşılaşmasına yedek kulübesinde başladı. Libyalı futbolcu, müsabakanın 66. dakikasında Cenk Tosun'un yerine oyuna dahil oldu. Görev aldığı kısıtlı sürede çok fazla etkinlik gösteremeyen Musrati'nin ilerleyen maçlarda ilk 11'e geçmesi bekleniyor.

WORRALL'DAN KADEME HATALARI

Öte yandan Beşiktaş formasıyla ilk kez 11'de sahaya çıkan Joe Worrall ise özellikle ilk yarıda savunma hattındaki kademe hatalarıyla dikkat çekti.