Transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren ve kadrosunda bulundurduğu yabancı futbolcu fazlalığı nedeniyle yerli futbolculara yönelen Beşiktaş, Fatih Karagümrük forması giyen Can Keleş transferinde mutlu sona ulaştı. Siyah-Beyazlılar, 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun transferi için İstanbul temsilcisine 2.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Kara Kartal'ın önerdiği 4 yıllık kontratı kabul eden genç futbolcu ise senelik 21 milyon liralık ücret karşılığında siyah beyazlı formayı terletecek. Başarı bonuslarının da yer aldığı anlaşmada her yıl yıldız kanat oyuncusu Can Keleş'in maaşında TÜFE artışı yapılacak.

35 MAÇTA 9 SKOR KATKISI

Son sezonda Karagümrük için 35 resmi karşılaşmada forma giyen Can Keleş, 5 gol ve 4 asistlik performansıyla takımına katkı sağladı. Avusturya doğumlu Keleş, uzun yıllar Austria Wien altyapısında top koşturduktan sonra Karagümrük'e geldi. Ay başında 500 bin euro bedelle genç oyuncunun bonservisini alan İstanbul temsilcisi, sonrasında Keleş'i Beşiktaş'a sattı.