Son yıllarda ligde taraftarına hayal kırıklığı yaşatan ve bu sezon zirvede olmanın hesaplarını yapan Beşiktaş, hızlı gelişen transfer operasyonlarının ardından statta da yenileme ve bakım çalışmalarına başladı.

Tüpraş Stadı'ndaki bakım çalışmalarında çim serme işlemine geçildi. Support In Sport Pitches (SIS) firması ile yapılan anlaşma doğrultusunda sentetik-doğal karışımı hibrit uygulaması kuruluyor. Birçok konsere de ev sahipliği yapan statta zemin korumaya yönelik de bir işlem yapılacak. Siyah-Beyazlılar kendi sahasındaki ilk resmi maçı 24 Temmuz'da Avrupa Ligi'nde oynayacak. Yenileme çalışmalarının sezon açılışına yetiştirilmesi hedefleniyor. 2026 yılında oynanacak UEFAAvrupa Ligi finaline de ev sahipliği yapacak olan Tüpraş Park'ın modernizasyonu kısa süre içinde tamamlanacak.