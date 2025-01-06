İSTANBUL 11°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Ocak 2025 Pazartesi / 7 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,3231
  • EURO
    36,7165
  • ALTIN
    2993.59
  • BIST100
    10085.5
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş'ta yönetim kurulu görev dağılımı belli oldu
Spor

Beşiktaş'ta yönetim kurulu görev dağılımı belli oldu

Beşiktaş'ta Serdal Adalı'nın başkanlığa seçildiği olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı sonrasında mazbatalarını alan yeni yönetimin görev dağılımı da resmen açıklandı.

Haber Merkezi6 Ocak 2025 Pazartesi 20:41 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta yönetim kurulu görev dağılımı belli oldu
ABONE OL

Mazbatasını Beşiktaş Kulübü yeni yönetim kurulunun görev dağılımı belli oldu.

Serdal Adalı başkanlığındaki yönetim kurulunda görev dağılımı şu şekilde oluştu;

İkinci Başkan - Hakan Daltaban

Asbaşkan - Murat Kılıç

Asbaşkan - Kaan Kasacı

Genel Sekreter - Uğur Fora

Sayman - Çağatay Abraş

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA GELDİ

Konu hakkında bir açıklama metni yayımlayan Beşiktaş Kulübü, şu ifadeleri kullandı;

"Tarihimizin en yüksek katılımıyla gerçekleştirilen Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda Beşiktaşımıza hizmet etme onurunu bize layık gören kıymetli Kongre Üyelerimize teşekkür ederiz.

Mazbata törenine katılarak bizleri onurlandıran Divan Kurulu Başkanımız Tevfik Yamantürk ve Divan Başkanlık Kurulu Üyelerimiz ile 29 Aralık 2024 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda Kongre Divan Başkanlığı yapan Disiplin Kurulu Başkanımız Ahmet Akpınar ve Kongre Divan Üyelerimiz başta olmak üzere, camiamızın her bir ferdine şükranlarımızı sunarız.

Mazbata töreninin ardından vakit kaybetmeden Beşiktaşımızı layık olduğu güzel günlere taşımak amacıyla ilk yönetim kurulu toplantımızı gerçekleştirdik.

Yönetim Kurulumuza verilen sorumluluğun ve mesajın farkında olduğumuzu belirtmek isteriz. Bu bağlamda seçim döneminde verdiğimiz sözlere istinaden; ilk icraatımız olarak Beşiktaş'ın israf edilen her bir kuruşunun hesabını sormayı, yeni Yönetim Kurulu'nun ilk kararı olarak aldık ve kayıtlara geçirdik.

Bu süreçte, Beşiktaşlıların maddi, manevi ve hukuki her hakkını arayacak, kulübümüzün adının son bir yılda yaşananlar gibi türlü skandallarla bir daha anılmasının önüne geçecek her türlü hukuki ve kurumsal adımı atacak çalışmalara başlayacağız.

Son bir yılın bu kapsamda özel olarak detaylı incelenmesi ve araştırılmasına yönelik çalışmalara birinci önceliği vererek göreve başladık. Dünyaca bilinen denetim şirketleriyle görüşmeleri hızlıca ilerletiyor ve bir hafta içinde nihayete erdirecek şekilde çalışıyoruz. Bu sürecin sonunda hukuki her yolu kullanarak sorumlulardan hesap sorma hususunda yönetim kurulu olarak oy ve görüş birliği içinde olduğumuzu ifade ederiz.

Bu konuyu takiben, Yönetim Kurulu'nda görev dağılımı yapıldı.

Bugün gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısında görev dağılımı şöyle olmuştur:

İkinci Başkan - Hakan Daltaban

Asbaşkan - Murat Kılıç

Asbaşkan - Kaan Kasacı

Genel Sekreter - Uğur Fora

Sayman - Çağatay Abraş

Önümüzdeki dönemde Beşiktaşımızın kurumsallaşması için şeffaf ve açık bir iletişim stratejisi izleyeceğiz.

Beşiktaş camiasını özlenen başarı dolu günlere yeniden kavuşturmak için tüm gücümüzle çalışacağımızdan camiamızın şüphesi olmasın."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.