İSTANBUL 20°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Nisan 2025 Cuma / 20 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,1613
  • EURO
    43,6833
  • ALTIN
    4081.7
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş'ta yumruk krizi: Arat ve Yamantürk'ün ihraçları oylanacak
Spor

Beşiktaş'ta yumruk krizi: Arat ve Yamantürk'ün ihraçları oylanacak

Beşiktaş Yüksek Divan Kurulu toplantısında yaşanan gerginlik sonrası Divan Başkanı Tevfik Yamantürk ve eski Başkan Hasan Arat hakkında disiplin soruşturması başlatıldı. Tedbirli yürütülen süreçte ikilinin kulüpten ihraçları, mayıs ayındaki genel kurulda oylanacak.

Akşam18 Nisan 2025 Cuma 08:27 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta yumruk krizi: Arat ve Yamantürk'ün ihraçları oylanacak
ABONE OL

Beşiktaş'ın geçtiğimiz cumartesi günü yapılan Yüksek Divan Kurulu toplantısında, Divan Başkanı Tevfik Yamantürk kürsüde konuşma yapan eski Başkan Hasan Arat'ın açıklamalarına sinirlenmişti. Yaşanan nahoş gelişmelerin ardından Yamantürk, kürsüye yürüyüp Arat'a yumruk atarken, salonun birçok bölümünde kavgalar yaşanmıştı. Herkes tarafından eleştirilen Beşiktaş divanındaki bu çirkin görüntünün ortaya çıkmasına neden olan Arat ve Yamantürk'e yönelik Beşiktaş Yönetimi Re'isen soruşturma açılmasını istemişti.

İHRAÇLARI OYLANACAK

Bunun üzerine harekete geçen Disiplin Kurulu, soruşturmayı 'Tedbirli' olarak yürütme kararı aldı. Bu karar Divan Başkanı Tevfik Yamantürk'ün Beşiktaş'taki resmi temsil görevlerinin askıya alınması anlamına geliyor. Yamantürk ve Arat bu nedenle Mayıs'ta yapılacak genel kurula katılamayacak. Genel kurula Başkanvekili Fethi Hinginar, başkanlık edecek. Disiplin Kurulu'nun hazırladığı soruşturma dosyası da bu genel kurulda görüşülecek ve Arat ile Yamantürk'ün ihraçları oylanacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.