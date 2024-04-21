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Spor

Beşiktaş'ta Ziraat Türkiye Kupası mesaisi başladı

Ziraat Türkiye yarı final maçında MKE Ankaragücü ile karşılaşacak olan Beşiktaş maçın hazırlıklarına teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde başladı.

IHA21 Nisan 2024 Pazar 15:02 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta Ziraat Türkiye Kupası mesaisi başladı
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Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve pas çalışmalarıyla başlayan idman, minyatür kale maç ve ardından oynanan taktiksel çift kale maçla tamamlandı. Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

Siyah-beyazlılar, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını, yarın saat 11.30'da yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve saat 17.00'de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel bir uçakla Ankara'ya giderek kampa girecek.

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