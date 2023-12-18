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Spor

Beşiktaş'taki geleceği netleşecek! Rıza Çalımbay için kritik gün

Beşiktaş'ta teknik direktör Rıza Çalımbay'ın sözleşmesinde fesih maddesi bugün son bulacak. Siyah beyazlı yönetimin Rıza Çalımbay ile yola devam edip etmeyeceği merak ediliyor. Bugün tüm gözler Beşiktaş'ın üzerinde olacak. İşte detaylar...

Fanatik18 Aralık 2023 Pazartesi 09:37 - Güncelleme:
Beşiktaş'taki geleceği netleşecek! Rıza Çalımbay için kritik gün
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Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi döneminde yapılan özel bir sözleşmeyle göreve gelen Rıza Çalımbay'ın takımda kalıp kalmayacağı konusu belirsizliğini koruyor. Siyah beyazlı kulüpte ilk açıklanan seçimli genel kurul tarihi 17 Aralık olduğu için Rıza Çalımbay'ın sözleşmesindeki opsiyon bugün sona eriyor.

Hasan Arat başkanlığındaki Beşiktaş'ın yeni yönetiminin, tecrübeli hocanın sözleşmesini bugün itibariyle sonlandırma hakkı bulunuyor. Buna karşın Beşiktaş Yönetimi'nin henüz bu konuda kararsız olduğu öğrenildi.

SÖZLEŞMESİ 1 YIL UZAYACAK

Beşiktaş'ta eğer Rıza Çalımbay'ın sözleşmesi bugün feshedilmezse deneyimli hocanın kontratı otomatik olarak 1 sene daha uzayacak.

LİG VE KUPA...

Kara Kartal'da idarecilerin, gündemine yerli ve yabancı pek çok hoca gelmesine karşın şu an için Rıza Çalımbay ile yolların ayrılması konusunda tam bir fikir birliğine varmadığı, önümüzdeki dönemde alınacak sonuçların hocanın kredisini artırabileceği öğrenildi.

Lugano maçında alınan galibiyet ve görev verilen gençlerin iyi oyunu yönetimi sevindirirken ligde ve kupada alınacak sonuçlar Rıza Çalımbay'ın Beşiktaş'taki durumunu belirleyecek.

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