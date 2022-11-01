Fenerbahçe'nin pazar gecesi Atatürk Olimpiyat Stadı'nda İstanbulspor'u 5-2 mağlup ettiği maçta hat-trick yapan Michy Batshuayi, Sarı-Lacivertli forma altında harika bir performansa imza atıyor.

Sabah'ın haberine göre; Belçikalı yıldız, Süper Lig'de yer aldığı 256 dakikada 5 gol atarken, Avrupa Ligi'nde 225 dakikada 3 gol attı. Batshuayi, Süper Lig'de 51 dakikada 1 gol atarken, Avrupa Ligi'nde 71 dakikada 1 gol kaydetti. Batshuayi'nin bu sezon Fenerbahçe'deki performansıyla, geçen sezon Beşiktaş'taki performansı karşılaştırıldığında ilginç bir durum ortaya çıkıyor.

BEŞİKTAŞ'I İKİYE KATLADI

Belçikalı yıldızın maç başına gol beklentisi, maç başına isabetli şut oranı her iki takımda da hemen hemen eşitken, maç başına attığı gol oranı Fenerbahçe'de 2 katını bulmuş durumda. Fenerbahçe'de 14 maçta 9 gol atan Batshuayi'nin bu istatistiği Beşiktaş'ta 42 maçta 14 goldü.

ŞUTLARI BOŞA GİTMİYOR

Bu durum Batshuayi için "Fener'de vurduğu gol oluyor" yorumlarını beraberinde getirdi. Bazı futbol otoriteleri de "Batshuayi, Beşiktaş'ta çoğunlukla sırtı dönük olarak topla buluşuyordu. Jesus'un sisteminde ise gol bölgesinde yüzü dönük olarak topla buluşuyor. Bu da onun işini kolaylaştırıyor" yorumunda bulundu.