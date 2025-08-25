İSTANBUL 28°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Ağustos 2025 Pazartesi / 2 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,9929
  • EURO
    47,8777
  • ALTIN
    4447.03
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş'tan 15.8 milyar TL'lik sermaye artırımı
Spor

Beşiktaş'tan 15.8 milyar TL'lik sermaye artırımı

Beşiktaş, kayıtlı sermaye tavanının 6 milyar TL'den 21.8 milyar TL'ye çıkarıldığını KAP'a bildirdi.

HABER MERKEZİ25 Ağustos 2025 Pazartesi 18:38 - Güncelleme:
Beşiktaş'tan 15.8 milyar TL'lik sermaye artırımı
ABONE OL

Beşiktaş, kayıtlı sermaye tavanının 6 milyar TL'den 21.8 milyar TL'ye çıkarıldığını KAP'a bildirdi.

Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklama şu şekilde:

"Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 15/08/2025 tarihli toplantısında;

1) Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)' nun II-18.1 No'lu Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği hükümleri uyarınca; Şirketimizin son sermaye artırımı neticesinde çıkarılmış sermayemizin, kayıtlı sermaye tavanına eşitlenmiş olması nedeniyle mevcut 6.000.000.000.-TL tutarındaki Kayıtlı Sermaye Tavanının 21.800.000.000.-TL'ye çıkarılması ve kayıtlı sermaye tavanı kullanım süresinin 2025-2029 yılları olarak belirlenmesine,

2) Yapılması planlanan Esas Sözleşme tadiline izin verilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na müracaat edilmesine, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'nın iznini müteakiben Ticaret Bakanlığı'na müracaat edilmesine, Bakanlık izninden sonra esas sözleşme tadilinin yapılacak ilk Genel Kurulda pay sahiplerinin onayına sunulmasına, karar verilmiştir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu kararına istinaden 15/08/2025 Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli başvuru yapıldığı duyurulmuştu.Başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.08.2025 tarih ve E-29833736-110.04.04-77176 no'lu yazısı ile onaylanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayı sonrasında Ticaret Bakanlığı'na onay başvurusu yapılacaktır.

Kamuoyu ve yatırımcıların bilgisine sunulur."

ÖNERİLEN VİDEO

Suçüstü yakalandı: Cüzdan hırsızlığı kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.