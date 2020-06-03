Beşiktaş'tan 1986-87 sezonu şampiyonu için Galatasaray'a cevap

03 Haziran 2020 Çarşamba 20:02 - Güncelleme: 03 Haziran 2020 Çarşamba 20:02

Beşiktaş Kulübü, geçtiğimiz günlerde Başkan Ahmet Nur Çebi'nin açıkladığı üzere 1986-87 sezonu için TFF'ye başvurduğunu açıkladı. Beşiktaş gelişmelerle ilgili yeni bir açıklama yayımladı.

İşte o açıklama;

"Sayın Mesut Bakkal'ın yaşam öyküsünü anlattığı kitabındaki itirafları doğrultusunda, 1986-87 sezonu şampiyonluğunun Kulübümüz adına yeniden tescili için Türkiye Futbol Federasyonu'na yapmış olduğumuz müracaat ile ilgili Galatasaray Spor Kulübü'nün 1 Haziran 2020 tarihinde yapmış olduğu açıklamaya cevabımızdır.

Öncelikle söylemek isteriz ki Galatasaray Spor Kulübü'nün bu açıklamasının muhatabı nasıl ki Sayın Mesut Bakkal ise bu hususta Kulübümüzün muhatabı da ilgili kararı verecek olan Türkiye Futbol Federasyonu'dur.

Onursal Başkanımız Sayın Süleyman Seba'nın söylediği 'Şerefli ikinciliklerimiz ile gurur duyuyoruz' ifadesinin ne için söylendiği tüm kamuoyu tarafından yıllardır çok iyi bilinmektedir.

Başkanımız Sayın Ahmet Nur Çebi'nin yapmış olduğu açıklamaları 'Talihsizlik' olarak nitelemekten daha ziyade bu söylemlere muhatap kalınarak şampiyon olmak asıl talihsizliktir.

Kulübümüz tarafından kazanılmış olan şampiyonlukların ve kupaların 'Şeref'imiz ile oynayıp 'Hakkı'mız ile kazanıldığı tüm spor camiasında çok iyi bilinmektedir. Bundan sonra da böyle olacaktır."

GALATASARAY'IN AÇIKLAMASI

Galatasaray, Beşiktaş'ın başvurusuna böyle cevap vermişti.

"Kulübümüzün, 1986-87 sezonu sonunda alnının akıyla şampiyon olarak kazandığı kupanın, kendi hakları olduğunu iddia ederek kulüplerine verilmesi yönünde müracaatta bulunduklarını ifade eden Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Sn. Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları tam anlamıyla talihsizliktir.

Söz konusu müracaatın kaynağı, her türlü kanıttan ve dayanaktan yoksun, iftira niteliğinde asılsız iddialardır. Galatasaray'ın şanlı tarihine leke sürmeye yönelik bu iftiraları içeren kitabın yazarı hakkında gerekli hukuki işlemler anında başlatılmış idi.

Rakibimizi, geçmişten kupa çıkartma çabalarını bir kenara bırakarak saha içinde adil, dürüst ve sportmence bir yarış içerisinde şampiyonluk kazanmaya davet ediyoruz."