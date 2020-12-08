İSTANBUL 13°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
08 Aralık 2020 Salı / 22 RebiülAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,8134
  • EURO
    9,48
  • ALTIN
    468.162
  • BIST100
    1343.88
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş'tan 2 eksikle taktik çalışması
Spor

Beşiktaş'tan 2 eksikle taktik çalışması

Süper Lig'in 12. haftasında Alanyaspor deplasmanına gidecek olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Sakatlığı bulunan Gökhan Töre ve Adem Ljajic idmanda yer almazken, Josef de Souza düz koşu yaptı.

IHA08 Aralık 2020 Salı 12:38 - Güncelleme: 08 Aralık 2020 Salı 12:38
ABONE OL

Başakşehir, Fenerbahçe ve Kasımpaşa galibiyetleriyle ligde puanını 19’a yükselten ve zirveyle arasındaki puan farkını kapatan Beşiktaş, hafta sonunda oynayacağı Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Dün takımdan ayrı düz koşu yapan Adem Ljajic ve sakatlığı süren Gökhan Töre salonda çalışken, Josef de Souza ise takımdan ayrı düz koşu yaptı. Covid-19 testi negatife dönen ve TFF protokollerini tamamlayan Ajdin Hasic de dün itibariyle takıma dahil oldu.

Düz koşuyla başlayan çalışma 5’e 2 top kapma çalışmasıyla devam etti. İlk yarım saatinin basına açık olarak yapıldığı antrenman kondisyon ve taktik ağırlıklıydı. Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenmanın basına kapalı olan bölümünde taktik çalışıldı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.