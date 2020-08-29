29 Ağustos 2020 Cumartesi 09:19 - Güncelleme: 29 Ağustos 2020 Cumartesi 09:19

Şampiyonlar Ligi'nde PAOK'a elenerek büyük hayal kırıklığı yaşayan Beşiktaş'ta yönetim eksik bölgelere takviye yapmak için gaza bastı. Habertürk Spor'dan Oğuzhan Genç'in haberine göre; siyah-beyazlılar, Yeni Malatyaspor'da forma giyen eski oyuncusu Gökhan Töre'nin transferinde sona gelirken imzalar kısa süre içerisinde atılacak. Töre'nin bonservisi için Yeni Malatyaspor'dan kolaylık gösterilmesini yinelediği belirtilirken para yerine takas karşılığı bu transferin noktalanması bekleniyor.

MONTERO, İMZAYA GELİYOR

Beşiktaş, savunma için ise Atletico Madrid'de forma giyen Francisco Montero'yu kiralama konusunda kendisi ve kulübüyle her konuda anlaşmaya vardı. 1+1 yıllığına kiralanan 21 yaşındaki futbolcu, birkaç gün içinde İstanbul'a gelerek imza atacak.

NDIAYE'DE GÖZLER STOKE CITY'DE

Beşiktaş'ın orta saha için gündemine aldığı Badou Ndiaye'de de resmi imza yakın. Siyah-beyazlı transfer komitesi, Senegalli futbolcu ile yaptığı görüşmelerde anlaşmaya varırken gözler kulübü Stoke City'ye çevrildi. Beşiktaşlı kurmaylar, İngiliz ekibine kiralamak için teklifini ileterek beklemeye geçti.

YENİ TRANSFERLER GİDENLERE BAĞLI

Bir yandan kadroda düşünülmeyen isimlerle de yolları ayırmaya çalışan Beşiktaş yönetimi, bu konuda da net adımlar atmaya başlayacak. Siyah-beyazlılar, ilk etapta Isimat-Mirin, Roco ve Douglas'ın alacaklarına karşılık kontratlarını feshetmek için görüşmelerini sürdürüyor. Siyah-beyazlılarda sonraki hedef ise Lens, Ljajic ve Vida gibi yüksek maaşlı isimlerin durumu olacak.

Habertürk