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Spor

Beşiktaş'tan 36 yıl sonra bir ilk

Süper Lig'in 4. haftasında Yeni Malatyaspor'u 3-0 yenen Beşiktaş, bu sezon henüz kalesinde gol görmedi. Siyah beyazlılar bu başarısıyla ligde 36 yıl sonra bir ilki başardı.

12 Eylül 2021 Pazar 12:09 - Güncelleme: 12 Eylül 2021 Pazar 12:09
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Beşiktaş, Süper Lig'de bu sezon ilk dört maçta 3 galibiyet 1 beraberlik alırken 7 gol attı ve kalesinde hiç gol görmedi.

1985-1986 sezonundan sonra ilk kez lige 4 maçta gol yemeden başlayan siyah beyazlılarda, kaleci Ersin Destanoğlu ile beraber defansın başarısı dikkat çekiyor.

8+3 kuralından dolayı Yeni Malatyaspor maçına kale ve defansta 3 Türk futbolcuyla çıkan siyah-beyazlı ekipte, joker Necip Uysal bu kez stoperde yer aldı ve yine tüm gücüyle mücadelesini sonuna kadar yaptı.

Sol bekte oynayan Rıdvan Yılmaz oynadığı futbolla büyük beğeni topladı.

Kaleci Ersin ise belki de Beşiktaş'taki en rahat maçın oynadı ve kalesinde hiç pozisyon yaşamadı.

Bu arada Beşiktaş'ın son bölümünde sahada 7 Türk oyuncuyla oynaması da kadro derinliği açısından dikkat çeken bir görüntüydü.

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