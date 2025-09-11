İSTANBUL 29°C / 20°C
11 Eylül 2025 Perşembe
  • Beşiktaş'tan 5 altyapı oyuncusuna sözleşme
Spor

Beşiktaş'tan 5 altyapı oyuncusuna sözleşme

Beşiktaş, altyapısında bulunan 5 futbolcusu ile 2028 yılına kadar profesyonel sözleşme imzaladığını açıkladı.

11 Eylül 2025 Perşembe 18:48
Beşiktaş'tan 5 altyapı oyuncusuna sözleşme
Beşiktaş, altyapıdaki 5 futbolcuyla 2028 yılına kadar profesyonel sözleşme imzaladığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, altyapıdaki genç oyunculardan Asım Efe Işık, Ahmet Sami Bircan, Devrim Şahin, Ali Pağda ve Yiğit Yasin Yüksel ile 2027-2028 sezonu sonuna kadar profesyonel sözleşme imzalandı.

Yönetim kurulu üyeleri Toygun Batallı ve İbrahim Şafak Sağlam ile Futbol Akademisi Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya geldiği sporculara yeni dönemde başarılar diledi.

