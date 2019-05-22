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Beşiktaş'tan Abdullah Avcı bombası!

Şenol Güneş’in yerine teknik direktör arayışlarını hızlandıran Beşiktaş, bugün Abdullah Avcı ile pazarlık masasına oturacak.

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Şenol Güneş'in 1 Haziran itibarıyla A Milli Futbol Takımı'nın başına geçecek olması nedeniyle bu tarihe kadar yeni teknik direktörünü belirlemek isteyen Beşiktaş yönetimi, ilk hamlesini yapıyor. Başkan Fikret Orman, Medipol Başakşehir'le üst üste ikinci kez şampiyonluğun eşiğinden dönen Abdullah Avcı ile bugün pazarlık masasına oturacak. Tecrübeli çalıştırıcı ile yapılacak ilk görüşmede, talepleri öğrenilecek. Ardından da resmi teklif iletilecek.
 
GELECEK HAFTA DUYURULACAK
 
Güçlü bir taraftar topluluğu ve camia ile ligde şampiyonluğu elde edebileceğini düşünen Abdullah Avcı da yeni meydan okumaya oldukça istekli. İki tarafın görüşmelerinden çıkacak sonuçla birlikte Beşiktaş'ın yeni teknik patronu en geç gelecek hafta resmen açıklanacak. Avcı'nın takımın başına geçmesi yüksek ihtimal görülürken Aytemiz Alanyaspor'la başarılı bir dönem geçiren Sergen Yalçın ikinci aday konumunda bulunuyor. Başkan Orman'ın, Mircea Lucescu tercihinden ise yönetim kurulu üyelerinin, 'genç ve dinamik bir hoca ile devam edilmesi' yönündeki görüşleri nedeniyle vazgeçilmişti.
 
(Sabah)

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