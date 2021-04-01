Beşiktaş'tan Aboubakar açıklaması

DHA 01 Nisan 2021 Perşembe 15:27 - Güncelleme: 01 Nisan 2021 Perşembe 15:27

Siyah-beyazlı kulüpten ülkesinin milli takımında sakatlanan 29 yaşındaki oyuncunun sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Kamerun Milli Takımı'nın 30 Mart 2021 tarihinde Ruanda ile oynadığı Afrika Uluslar Kupası eleme maçında sağ uyluk ön kısmında ağrı hisseden futbolcumuz Vincent Aboubakar'ın yapılan değerlendirme neticesinde, sağ uyluk ön adalesinde (Rektus Femoris) gerilme ve ödem (Grade 1 Strain) saptanmış olup futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır."